Záběry pořízené komerční družicí 12. dubna podle Josepha S. Bermudeze Jr. a Jacka Liua ukazují na „pokračující činnost kolem severního portálu, novou aktivitu v oblasti hlavní administrativní budovy a několik lidí u velitelského střediska“.

Analytici zmínili zejména malé vozidlo či přívěs vně severního portálu podzemního komplexu, kde KLDR provedla pět předchozích jaderných testů. „Na dvorech hlavní administrativní oblasti je asi 11 palet s vybavením nebo dodávkami zakrytých nepromokavou celtou, útvar osob a několik kolem procházejících jednotlivců,“ okomentovali další záběr.

K podobným závěrům dospěli při studiu fotografií i experti v vojenských laboratoří v Los Alamos, uvedl list The New York Times. V lokalitě u hory Mantap, tvzdálené asi 350 kilometrů severovýchodně od hlavního města provádí režim dlouhodobě rozsáhlé výkopové práce při hloubení podzemních tunelů, které ale v poslední době ustaly. To by podle expertů mohlo signalizovat přípravu nového testu. Dokládá ji i intenzivní odčerpávání podzemní vody z místa předpokládané zkoušky.

Studiem snímků bylo zjištěno, že KLDR může pokusně odpálit nálož o síle až 282 kilotun, tedy zhruba dvacetinásobně silnější, než byla bomba svržená v roce 1945 na japonskou Hirošimu. Síla všech pěti dosavadních severokorejských testů byla nižší, u posledních srovnatelná s hirošimskou pumou.

Spekuluje se, že by Severní Korea mohla provést další pokusný jaderný výbuch při příležitosti 105. výročí narození zakladatele KLDR Kim Ir-sena. KLDR dosud provedla pět jaderných zkoušek.

Obavy Soulu

Z vyjádření jihokorejského ministra zahraničí jsou patrné obavy Soulu z jednostranné americké akce. USA na poslední balistický raketový test KLDR zareagovaly tím, že do oblasti Korejského poloostrova vyslaly svaz vojenských plavidel v čele s letadlovou lodí USS Carl Vinson, doprovázenou dvěma raketovými torpédoborci a raketovým křižníkem s celkem třemi sty odpalovacími zařízení pro antirakety a rakety s plochou dráhou letu. [celá zpráva]

Pchjongjang to označil za vojenskou provokaci a pohrozil odvetným jaderným úderem. [celá zpráva]

Washington dal na vědomí, že by uvítal zapojení Číny do řešení severokorejské krize. Upozornil ale, že je připraven jednat i sám, pokud Peking nebude ochotný se k tvrdšímu postupu vůči KLDR připojit. Není však jasné, jak by jednostranná akce vypadala. [celá zpráva]

„Obchodní karanténa KLDR”



Americký prezident Donald Trump zvažuje, že v rámci odvetných opatření proti KLDR uvalí na Severní Koreu extrémně tvrdé sankce – ropné embargo, postaví na černou listinu její aerolinky, bude zadržovat severokorejské nákladní lodě a potrestá čínské banky za obchodování s Pchjongjangem. V rozhovoru s agenturou Reuters to ve čtvrtek prohlásil nejmenovaný americký činitel.

„Je plno věcí, které přicházejí v úvahu, a to až v podstatě k obchodní karanténě KLDR,” uvedl americký představitel pod podmínkou zachování anonymity. Upřesnil, že Trumpova administrativa pracuje na celé škále tvrdých sankcí, které by následně byly uplatňovány v reakci na chování KLDR. Některá z odvetných opatření by vyhlásily Spojené státy samy, další by mohly spadat pod OSN, kde by mohly být schváleny.

Ministři zahraničí USA a Ruska Rex Tillerson a Sergej Lavrov se při dlouhém středečním jednání v Moskvě shodli na tom, že KLDR představuje hrozbu a je ji potřeba denuklearizovat. Je to jedna z mála otázek, kde měli podobný pohled. [celá zpráva]