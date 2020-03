Zástupce WHO vystoupil na Slovensku bez roušky. Kdybych jí měl, šířil bych strach, vysvětlil

Ve veřejnoprávním Rozhlase a televizi Slovenska (RTVS) vystoupil ve čtvrtek večer ředitel kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) ve Slovenské republice Tatul Hakobyan bez roušky na tváři. „Pokud by zástupce WHO měl roušku, znamenalo by to, že šířím strach. A to nechci,“ argumentoval představitel WHO.