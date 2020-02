Všeobecné šílenství, všichni se zbláznili, říká mladý Ital o koronaviru

„Mě ani mých příbuzných a přátel se to naštěstí netýká. Je to poněkud zvláštní situace. Spousta alarmismu a všeobecného šílenství. Prázdné supermarkety, prázdné lékárny bez roušek a dezinfekčního gelu. Všichni se zbláznili,” vtipkoval pětadvacetiletý Nicola.

„Zkrátka, mohli bychom žít v klidu a pokojně a jenom být trochu opatrnější, ale místo toho máme přílišnou paniku a mluví se jenom o koronaviru, jako by to byl černý mor,” uvedl. Problémem jsou podle Nicoly sociální sítě, kde se daří nejrůznějším dezinformacím. „Hrozně moc lidí si myslí, že to je smrtelná epidemie, ačkoli to údajně není o moc horší než chřipka,” uvedl.