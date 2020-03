Vídeň, Budapešť, Brno, Praha. Kde všude Američanka s Ekvádorkou trousily virus

Jejich první zastávkou v ČR byla moravská metropole. Do Brna dorazily autobusem v pátek večer.

„Podle našich zjištění přicestovaly do Brna až v pozdních večerních hodinách, kdy si také přes úschovnu odebraly klíče od bytu, který si přes systém Airbnb pronajala Američanka ještě se třemi kamarádkami. Tam také strávily noc a následující den odcestovaly všechny do Prahy, kde byla žena z USA s příznaky nemoci vyšetřena a pak hospitalizována v Nemocnici na Bulovce,“ řekla Právu Ciupek.

Ciupek doplnila, že hygienici nechali vyšetřit všechny, kteří přišli po odjezdu čtveřice s bytem do styku. „Tedy personál, který v bytě po vyspání uklízel, převlékal postele a podobně. Tito lidé bez příznaků nemoci jsou nyní ve čtrnáctidenní domácí karanténě. Vzhledem k pozdnímu příjezdu žen do Brna nepředpokládáme, že by se v noci z pátku na sobotu vyskytovaly jinde než v uvedeném bytě,“ doplnila Ciupek.