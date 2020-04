V Indii našli výraznou mutaci koronaviru. Vyvíjená vakcína může být zbytečná, varují vědci

U kmene koronaviru SARS-CoV-2 izolovaného v Indii se objevila výrazná mutace, která by mohla pozdržet vývoj vakcíny. Uvedli to vědci z Austrálie a Hongkongu ve zprávě, o které informovaly v úterý listy South China Morning Post a The Korea Times. Mutace se projevila v oblasti, kterou se virus napojuje na napadenou buňku.