Stále ještě existují země, kde koronavirus není. Nejméně zasáhl Tichomoří

V minulém týdnu se na ostrově objevil člověk, který symptomy vykazoval nákazu koronavirem. Úřady malého státečku přidruženého k USA by se prý rády dozvěděly, zda mají co do činění s prvním případem nákazy, jenže nedisponují technikou k otestování vzorků. Bez certifikované laboratoře vyzkoušeli odborníci nejrychlejší možnou cestu a vzorky odeslali na Havaj, vzdálenou více než 3700 kilometrů. A pro jistotu ještě do Atlanty. Výsledky ale stále neznají.