Po respirátorech sháňka, ale nikdo neví, kdy budou

Produkci oproti normálu podle zástupce firmy pro Českou republiku a Slovensko Martina Trojana zvýšil o 30 procent. Pokrýt poptávku to však nestačí, vyrobené respirátory jdou hned z ruky do ruky.

Do tří týdnů se mají na trhu ve světové premiéře objevit patentované ochranné masky vyvinuté ve spolupráci českých a izraelských vědců, které bude vyrábět a na trh dodávat brněnská společnost Respilon.

Masky s užitím nové a podle tvůrců převratné nanotechnologie, kdy je jako ochranný prvek použit oxid mědi, takže lze masku využít i opakovaně, se budou vyrábět nejprve v Izraeli. Začít se má nejdéle do tří týdnů a masky budou částečně určeny i pro český trh. Zřejmě od května se pak rozjede výroba i v ČR. Masky vyrobené v Brně budou především pro tuzemské užití.

„Původně jsme se zavedením brněnské výrobní linky vůbec nepočítali. Převratné okolnosti, před které nás světová epidemie v posledních týdnech postavila, však zcela mění situaci a my jsme myslím v rekordně krátké době udělali maximum, abychom začali s výrobou v ČR,“ řekla Právu majitelka společnosti Respilon Jana Zimová.

V Izraeli se počítá s výrobní kapacitou kolem 50 tisíc kusů týdně. Více, zpočátku 70 tisíc za týden, se jich bude vyrábět v Brně. Sama Zimová přiznává, že to nejsou závratné objemy. Jaká bude cena nového výrobku, zatím firma neprozradila.

„Jsme v kontaktu s naší ambasádou, víme tedy, že se tam roušky vyrábějí, ovšem vše, co se z linek dostane do skladů, pak uvolňuje a pro čínské potřeby vydává čínská vláda. My či jiná země v Evropě z této výroby nedostaneme nic,“ dodala Zimová.