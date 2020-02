Koronavirus se šíří Evropou

21:51 - V USA začaly klinické testy léku remdesivir, který by mohl pomoci lidem nakaženým koronavirem. Vyvinul jej tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem.

20:48 - Alžírsko hlásí prvního nakaženého novým koronavirem. Je jím Ital, který do země přijel v polovině února, uvedl s odkazem na státní televizi Reuters.

19:59 - Rumunské úřady podle Reuters popřely, že by se v zemi objevil první potvrzený případ koronaviru, všechny výsledky testů byly zatím negativní. Informaci o prvním výskytu v zemi poskytl Reuters s odkazem na místní televizi Realitatea Plus.

18:51 - Server Romania Insider doplnil, že v pondělí bylo v Rumunsku v karanténě celkem 17 lidí, kteří do země přicestovali z oblastí zasažených koronavirem: šest jich bylo z lodi Diamond Princess, zbývající z Itálie. V Itálii žije okolo 1,3 milionu Rumunů.

16:26 - Nemocnice Na Bulovce v úterý testovala 11 českých studentů, kteří přiletěli z Íránu. Nemají příznaky, proto budou z nemocnice propuštěni do domácí karantény.

16:07 - Prvního pacienta, u kterého testy potvrdily koronavirus, ohlásilo v úterý Švýcarsko. Uvedl to na svém webu bulvární deník Blick s odvoláním na vládu.

15:33 - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že jsou připraveny krizové scénáře pro situaci, že by se koronavirus v Česku šířil stejnou rychlostí jako v Itálii. Ohniska by se podle něj musela izolovat. Nevyloučil, že by se postižená města musela uzavřít.