Letošní Velikonoce budou bez koledování, na pomlázku zapomeňte

Dalo se to vzhledem k okolnostem očekávat, ale teprve v pondělí zazněla ta slova zcela jasně. Někteří začali ve skupinách na Facebooku spřádat plány na to, jak nechají své ratolesti koledovat „bezpečně” s rouškou. Plánovali děti nechat chodit osamoceně s pomlázkou, dům od domu. Měli za to, že by to v důsledku nemuselo porušovat jakékoliv nařízení, ale ouha. Pomlázky si uplést můžete bez potíží, jen je budete moci využít maximálně tak doma.