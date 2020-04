Lékař Martin Balík: U zdravých je hrozba těžké formy minimální, mám strach ze zneužití epidemie

Osobně si stále trvám na tom, že nás doposud koronavirus ničím nepřekvapil. Poškození organismu je velmi podobné tomu, jaké je u těžkých případů chřipky. Odlišnost je především v té vysoké míře infekčnosti a pak také u některých těžkých případů i často v délce rekonvalescence. Někteří nemocní tak musí být delší čas hospitalizovaní, včetně přístrojové léčby, a mnohdy i déle rehabilitují. Nicméně je to velmi individuální. Jsou případy, kdy je i léčba těžších případů koronaviru rychlejší než u těžkých případů chřipky.

Je důležité si uvědomit, že samotná umělá plicní ventilace nemocného poškozuje, jedná se o nefyziologickou léčbu, která se nemocnému indikuje až v okamžiku, když nechceme, aby se udusil. V ten daný okamžik je to v podstatě takové nutné zlo, které nám ale dává možnost nemocného udržet při životě a získat čas na danou léčbu. V případě koronavirové infekce získáváme čas pro léčbu masivního zánětu plic. Nicméně pokud by tato léčba trvala příliš dlouho, pak bychom museli začít zvažovat, zda již plicní ventilace u nemocného nezpůsobuje větší poškození organizmu než samotný zánět, jenž spustil koronavirus.

Lékař Martin Balík: Pokud se nám podaří nemocného zachránit, bude to velký úspěch

Lékař Martin Balík: Pokud se nám podaří nemocného zachránit, bude to velký úspěch Koronavirus

Vitamin C funguje mimo jiné jako antioxidant, který chrání organismus při stresu. Pokud ho má jedinec nedostatek, což bychom měli nějak ověřit, pak mu lze během 24 až 48 hodin podávat vysoké dávky tohoto vitaminu, ale ne déle, protože pak by začaly převažovat vedlejší účinky, které by mohly organismus začít poškozovat.