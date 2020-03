Koronavirus SARS-CoV-2 nevznikl v laboratoři a má přirozený původ, prokázali vědci

nepatogenní verze viru nejprve „přeskočila“ ze zvířecího hostitele na člověka a teprve poté se přizpůsobila do jeho současného patogenního stavu v lidské populaci. Například některé koronaviry z luskounů a jiných savců z Asii a Afriky mají strukturu RBD velmi podobnou struktuře SARS-CoV-2. Koronavirus by tak z luskounů mohl být přenesen na člověka přímo či prostřednictvím cibetek nebo fretek. Poté by se další specifické struktury pro virus vyvinuly přímo v lidech, oblast štěpení SARS-CoV-2 se zdá být podobné místům štěpení kmenů ptačí chřipky , u kterých se prokázalo, že se snadno přenášejí mezi lidmi. Nemoc COVID-19 se tak mohla vyvinout v lidských buňkách a pak se začít rychle šířit a zahájit pandemii.