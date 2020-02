Koronavirus může záhy zasáhnout všechny země světa, varuje WHO

Během posledního dne přibyly dalších země, kde byla zjištěna nákaza koronavirem. Po prvé se na seznamu objevil západoafrický stát. Do Nigérie, stejně jako do Estonska, Dánska, Nizozemska a Litvy byla zavlečena nemoc z Itálie. Pak přibyly na seznam ještě Bělorusko, Ázerbajdžán, Nový Zéland, Mexiko a Island. Nemoc byla prokázána už ve 45 zemích světa.

Na to, je-li možná opakovaná nákaza, nedokázal odpovědět: „Nejsme v situaci, abychom tvrdili, že je možné se znovu nakazit. Obecně bychom předpokládali, že osoba, která měla koronavirovou infekci, by měla být přinejmenším nějakou dobu poté imunní. Ale opět je to něco, co ještě nevíme.“