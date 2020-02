Koronaviru podlehl první Francouz. Další dva lidé skončili v karanténě

Informaci o úmrtí pacienta, prvního Francouze, potvrdil také zástupce ministerstva zdravotnictví Jerome Salomon. Muž se nedávno vrátil do Paříže z italské Lombardie, kde se pravděpodobně nakazil.

Do karantény v pařížské nemocnici Pitié-Salpêtrière byli mezitím umístěni další dva lidé, jejichž test na přítomnost nemoci Covid-19 byl pozitivní.

„Ani by to nedávalo smysl,“ soudí Salomon. „Cestovat se dnes dá různými způsoby a v našem případě se do Itálie dá dostat i přes Rakousko,“ vysvětloval.