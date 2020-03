Byli jste v Itálii? zjišťuje Děčín mezi lidmi

„Snažíme se nyní zjistit, kdo z našich občanů v těch oblastech byl, abychom jim jako prvním předali informace, aby zvážili vyhledat lékařskou pomoc, pokud na sobě něco pociťují, a naopak, aby třeba nepodléhali panice. O jarních prázdninách opustilo republiku minimálně 50 tisíc lidí, a kdyby se všichni vydali do svých zdravotnických zařízení, tak přesně nastane to, co nechceme - nastane chaos,“ řekl primátor Děčína Jaroslav Hrouda (ANO).