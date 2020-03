Britští vědci doporučují rok přerušované karantény

Ideální model by podle odborníků z londýnské univerzity byla kombinace obou přístupů: držet přerušovanou karanténu zhruba dvě třetiny času do té doby, než se najde účinná vakcína, což by mohlo být zhruba osmnáct měsíců - tedy přibližně po dobu jednoho roku, a poté si na půl roku oddechnout.

„Taková opatření mohou vést ke snížení epidemie už během tří týdnů a předpokládá se, že by trvala pět měsíců. Jakmile by ale utichla, už od září se očekávat další růst infekce. A čím úspěšnější by byla dočasná strategie, tím silnější by byla další vlna nákazy, kvůli nedostatečně vybudované ‚stádové‘ (kolektivní) imunitě,“ stojí v analýze.

Ta se zabývá například nepravděpodobným scénářem, že by stát do epidemie nijak nezasahoval: v takovém případě by se dalo očekávat, že by se nakazilo až 81 % britské a americké populace. Epidemie by kulminovala za tři měsíce, v Británii by zemřelo až 510 tisíc lidí a v USA až 2,2 miliony lidí. Mírnější opatření (tedy izolace jen seniorů a nemocných), ke kterým se Británie zprvu klonila, by si vyžádala o polovinu méně životů, ale i tak by kapacita nemocnic osmkrát přetekla.