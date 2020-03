Anesteziolog zachránil čtyřicátníka, ale jen nakrátko

Dvaačtyřicetiletého Raffaela Parisiho dovezla ve středu večer v kritickém stavu sanitka do nemocnice v obci Maddaloni. „Byl jsem rád, protože není možné v pouhých čtyřiceti letech umřít na koronavirus, daleko od rodiny,“ svěřil se tehdy Sulipano, který pacienta ručně ventiloval, listu Il Messaggero. V sobotu se ale dozvěděl, že Raffaele umřel.

„Myslel jsem, že to vzhledem ke svému věku zvládne. Jde ale o zákeřnou patologii, která se vymyká kontrole,“ přiznal s dojetím v hlase. „Není to ničí vina, byl už ve velmi vážném stavu, ale dalo se a mělo se udělat více před jeho převozem na pohotovost,“ zdůraznil. Nemoc podle jeho slov nabere rychlý spád v řádu hodin a „ze silného kašle se najednou stane smrtelný zápal plic“.

Jak napsal Il Messaggero, Raffaele, který pracoval na poště, se cítil špatně už několik dnů, příchodu lékaře a testu na Covid-19 se ale nedočkal. Zanechal po sobě ženu a dvě nezletilé děti, které nyní také čekají na test - doposud stejně marně jako on.

„Výsledky testů dorazí po 48 hodinách a často zůstanou další dobu ležet u někoho na stole, takže už nejsou věrohodné,“ podotkl Sulipano. „Chápu, že systém je přetížený, ale když tolik lidí umírá, znamená to, že něco nefunguje. Operátoři by to neměli zlehčovat a radit po telefonu, musí k pacientovi vyslat lékaře, aby ho osobně vyšetřili, jinak obětí bude pořád víc,“ varoval.