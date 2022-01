Zneškodnili jsme gang koordinovaný Rusy, který chystal útoky na Ukrajině, tvrdí SBU

V souvislosti s Ukrajinou v poslední době stoupá napětí. Kyjev a západní země se obávají možné ruské invaze do země, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků.

Ukrajinci už dříve varovali, že by Moskva mohla využít provokací, které by podobnou operaci zdůvodnily. Rusko, které v roce 2014 zabralo ukrajinský poloostrov Krym, popírá, že by chystalo vpád na Ukrajinu, a naopak viní Západ ze zvyšování napětí.