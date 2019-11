Zlodějům v Drážďanech stačilo k miliardové krádeži jednoduché nářadí

Der Spiegel v bloku věnovaném krádeži v ranním přehledu událostí Die Lage zmiňuje, že stejně hrozné jako představa, že by cenná díla byla roztavena, protože jsou na volném trhu neprodejná, je i to, jak snadno se oba zloději do klenotnice dostali a že jim tomu stačilo obyčejné ruční nářadí. Nejprve přeřezali mříž na okně, kterým se dostali do budovy, a pak sekyrou rozbili bezpečnostní sklo u vitríny, sebrali cennosti a stejnou cestou se dostali zpět.