Zkuste si zavést sankce a vyženeme vás z našich základen, hrozí Turecko Američanům

Ministr v rozhovoru řekl, že Turecko zváží všechny možnosti, pokud by se reagovalo na sankce. „Na pořad jednání přijde Incirlik, přijde Kürecik, všechno ostatní přijde,“ řekl. Leteckou základnu Incirlik používají Spojené státy k operacím na Blízkém východě, zejména v boji proti teroristické organizaci Islámský stát (IS) v Sýrii a v Iráku. Kürecik je základna NATO na jihovýchodě Turecka.

Cavusoglu zdůraznil, že Turecko nemá zájem na zhoršování vztahů s USA. Reakce přijde až podle toho, jaké bude rozhodnutí amerického Kongresu. „Důležité je to, co vláda rozhodne,“ řekl. „Američtí zákonodárci musejí pochopit, že sankcemi se nikam nedostanou. Pokud budou Spojené státy postupovat pozitivně, budeme i my reagovat pozitivně. Pokud bude Amerika vůči nám negativní, budeme reagovat. To je naše právo,“ dodal.