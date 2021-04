Zkusíme a uvidíme. Britové začnou vakcíny různě kombinovat

„Tu studii děláme proto, že nevíme, co kombinace vakcín udělá, a chceme to vyzkoušet. Riskujeme, že reakce imunitního systému nebude optimální. Že nebude taková jako při běžném očkování. Osobně by mě to sice překvapilo, ale prostě nevíme, jak to dopadne,“ vysvětloval podle britského listu The Daily Mail vedoucí výzkumného týmu Matthew Snape z oxfordské univerzity.