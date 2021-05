Ženy se rodí s vaginou, řekla skotská studentka. Hrozí jí vyhazov

Devětadvacetiletá studentka práva Lisa Keoghová se zapojila do diskuze o danosti pohlaví v polovině dubna. Prohlásila, že by takzvané transženy, tedy ženy, které bývaly muži a podstoupily změnu pohlaví nebo se jako ženy prostě jen identifikují, neměly mít možnost v bojových sportech soupeřit s ženami, jež se se svým pohlavím už narodily. Zmínila navíc reprodukční orgány, s nimiž se ženy rodí a argumentovala tím, že transženy mají od přírody větší sílu. Proto by prý neměly bojovat s biologickými ženami.

Spolužáci takové řeči o determinaci pohlaví označili za diskriminační a vyučující Keoghovou umlčel. Tím to ale neskončilo. Věcí se na základě podnětu začala zabývat studentská disciplinární rada a ženě nyní hrozí postih. Neví, zda bude moct složit závěrečné zkoušky a hrozí ji dokonce vyloučení.

Studentka si stěžuje, že žije v nejistotě od poloviny dubna jen proto, že na akademické půdě řekla svůj názor. Škola se brání tím, že prošetřit musí každý podnět a nejde o to, co dotyčná říkala, ale v jakém kontextu a jakým způsobem. Na to Keoghová namítá, že samotné disciplinární řízení je nesmyslné samo o sobě trestem a poškozuje jí.

„Abertay tvrdí, že věří ve svobodu projevu a brání právo studentů na vyjádření vlastních názorů na kontroverzní témata, aniž by byli postihováni. Proč tedy musím procházet tímhle očistcem? Poukázat na to, že se ženy rodí s reprodukčními orgány je něco, co nemůžete říct, protože to je diskriminační vůči mužům, jež se cítí být ženami,“ podivuje se Keoghová.

Nejde o vaginy, ale o to, jak o nich mluvíte

Mluvčí univerzity Abertay řekl Daily Mailu, že čisté konstatování, že muži mají penis a ženy zase vaginu k postihu vést nemůže, jde ale o kontext a o to, aby debata probíhala v kultivovaném a předepsaném duchu.