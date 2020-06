Zemřela zpěvačka Vera Lynnová

Písně jako We´ll Meet Again a The White Cliffs of Dover dodávaly během druhé světové války odvahu a optimismu vojákům, letcům i obyvatelům, kteří čelili německým náletům.

Když měla po vypuknutí války nastoupit do práce pro vlast, řekla, že nejlepší, co může udělat, je dál zpívat. Pomohlo jí to k tomu, že v roce 1939 zvítězila v anketě Daily Expressu o nejpopulárnější umělce. V témže roce a tehdy poprvé zpívala We´ll Meet Agian.

Úspěšná byla i po konci války, v roce 1952 se stala první Britkou, která měla hit na prvním místě amerického žebříčku. Povedlo se jí to s písní My Son, My Son. V kariéře pokračovala celý život a neopomíjela ani vývoj na hudební scéně, když nazpívala Thank You For The Music od ABBy.