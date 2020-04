Per Olov Enquist na záběru z roku 2011 Foto: Profimedia.cz

Per Olov Enquist na záběru z roku 2011 Foto: Profimedia.cz

Zemřel švédský spisovatel a dramatik Per Olov Enquist

Ve věku 85 let zemřel jeden z nejvýznamnějších švédských spisovatelů a dramatiků 20. století, autor dvaceti románů, Per Olov Enquist. Švédským médiím to v neděli sdělili jeho příbuzní, podle nichž zemřel v sobotu večer ve spánku po dlouhé nemoci. Řadu jeho děl uvedla česká divadla, napsal i scénář k oskarovému filmu Pelle dobyvatel.