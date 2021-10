Zemřel francouzský podnikatel, bývalý majitel Adidasu a politik Bernard Tapie

Tapie byl podle listu Ouest France příkladem francouzského selfmademana. Narodil se v chudé dělnické rodině a po maturitě začal pracovat v obchodu s televizory. Díky skvělým řečnickým schopnostem se mu dařilo, a později si otevřel vlastní obchod, který záhy prodal. To se následně stalo jeho podnikatelským modelem: kupoval firmy v nesnázích, „zeštíhlil” je a se ziskem prodal. Na začátku 90. let minulého století například několik let vlastnil oděvní firmu Adidas.