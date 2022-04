Zelenskyj po ztrátě 42 vesnic: Je to jen dočasné

„Na jihu a východě naší země okupanti dělají vše, aby měli důvod hovořit alespoň o nějakých vítězstvích,“ řekl Zelenskyj. „Akumulují síly, přisunují do naší země nové taktické bojové skupiny o velikosti praporu. Dokonce se pokoušejí zahájit takzvanou mobilizaci na okupovaných oblastech Ukrajiny,“ dodal prezident, který narážel na zákaz odjíždět z Krymu od 30. dubna, aby mohla být provedena mobilizace.

Rusové potvrdili novou fázi bojů. Chtějí sevřít Ukrajince do kleští

„Žádný z těchto kroků nepomůže Rusku ve válce proti našemu státu. Mohou jen odkládat nevyhnutelné, čas, kdy vetřelci budou muset opustit naše území, zejména Mariupol, který se dál brání Rusku navzdory všemu, co okupanti říkají,“ dodal prezident.

Zelenskyj současně varoval, že Rusko plánuje brzo uspořádat v Chersonské a Záporožské oblasti referenda o vyhlášení samostatnosti. Obyvatelé by podle něj neměli poskytovat okupantům žádné osobní údaje.

„Vyzývám obyvatele jižních oblastí Ukrajiny v Chersonké a Záporožské oblasti, aby byli velmi opatrní, jaké údaje poskytují okupantům. Jestliže vás požádají o vyplnění nějakých dotazníků, abyste nechali někde číslo občanského průkazu, tak to není proto, aby vám pomohli. Je to kvůli tomu, aby mohli na vašem území zfalšovat takzvané referendum (o nezávislosti), pokud to nařídí Moskva“ varoval prezident. Na závěr dodal: „Chci říci, žádná Chersonská lidová republika neprojde.“