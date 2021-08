Zdravotní bratr mi při operaci zachránil život, řekl papež

Hlava katolické církve nakonec strávila v nemocnici deset dnů, což byla delší doba, než se původně předpokládalo. O žádných kritických momentech, ve kterých by byl papežův život v ohrožení, Vatikán neinformoval.

Podle papeže byl zdravotní bratr, který mu zachránil život, velice zkušeným mužem. „Je to podruhé, co mi život zachránila zdravotní sestra či bratr, poprvé to bylo v roce 1957,” uvedl. V minulosti řekl, že v mládí mu jedna zdravotní sestra změnila léčbu těžkého zápalu plic, čímž zásadně přispěla k jeho uzdravení.