Zákaz vycházení mužům po 18. hodině, navrhuje britská poslankyně kvůli případu zmizelé ženy

„V týdnu, kdy byla Sarah Everardová unesena a zřejmě zavražděna (tělo se dosud nenašlo - pozn. red.), říkám, že při nejbližší příležitosti navrhnu zákon, který by zakazoval mužům vycházet po 18:00 ven na ulici. Ženy by tak byly ve větším bezpečí a snížila by se diskriminace všeho druhu,“ vysvětlovala Jonesová, baronka z Moulsecoombu, na schůzi Sněmovny lordů.