Zákaz cestování do zahraničí je v rozporu se slovenskou ústavou, míní právník

Rozhodnutí o zákazu cestovat do zahraničí za účelem rekreace schválila minulý týden slovenská vláda na základě doporučení pandemické komise a mělo by platit po dobu nouzového stavu. „Zákaz natvrdo, bez možnosti státní nebo soukromé karantény je podle mého názoru v rozporu s Ústavou Slovenské republiky. Tento zákaz by neprošel tzv. testem proporcionality (vyváženosti - pozn. redakce),“ řekl Kresák webu Dnes24.sk.

Testem proporcionality se posuzuje, které právo má v okolnostech konkrétního případu větší váhu a tedy přednost. Takové opatření ze strany státu má být podle Kresáka posledním krajním řešením, když už neexistuje jiná alternativa. Omezování práva nebo svobody má být podle experta na ústavní právo přiměřené a jen v nevyhnutelné „zdravé“ míře.

Předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí Vladimír Skalský pro agenturu TASR řekl, že omezování opuštění státu je protiústavní. „Stát může omezovat jen vstup na své území, nikoliv však opuštění svého území,“ uvedl Skalský. Upozornil, že slovenská ústava obsahuje pasáž, v níž je jasně uvedeno, že každý, kdo se oprávněně zdržuje na území Slovenské republiky, má právo toto území svobodně opustit.

Kontroly na letištích

Policie začala prověřovat účel cest do zahraničí. „Kontroly probíhají například na letištích. Prověřování účelu cesty do zahraničí může způsobit zdržení a cestující by se měli dostavit na letiště s časovým předstihem,“ uvedla mluvčí policie Denisa Bárdyová. V případě porušení zmíněného zákazu se platí pokuta do výše 1000 eur (26 tisíc korun). Povolené je cestování do zahraničí za prací nebo pokud někdo vlastní v zahraničí nemovitost a potřebuje tam něco opravit.

Cílem zákazu cestování do zahraničí za účelem rekreace je snížení importu mutací covidu-19 na Slovensko. Vláda tak reagovala na kritiku, že v rámci Slovenska není možné cestovat z okresu do okresu, ale je možné cestovat na exotické dovolené. Slovenské cestovní kanceláře před časem uvedly, že možnost zahraniční dovolené využilo letos asi 30 tisíc Slováků. Většinou to byly pobyty v Dubaji, v Egyptě, na Zanzibaru a na Maledivách.