Začíná ostře sledovaný proces v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka

Předsedkyně senátu Ružena Sabová na předběžném projednávání obžaloby v prosinci 2019 avizovala, že u soudního přelíčení bude vyžadovat přítomnost všech obviněných. K soudu budu proto předvedeni Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Všichni jsou ve vazbě. V případě uznání viny jim za dvojnásobnou úkladnou vraždu hrozí 25 let až doživotí.

K soudu chtějí pravidelně chodit také rodiče Jána Kuciaka a matka Martiny Kušnírové. Na prosincovém předběžném projednání obžaloby mohli rodiče zavražděných mladých lidí poprvé pohlédnout do očí obviněných.

„Byla to taková malá úleva, když jsme seděli naproti nim a mnozí uhýbali očima. Jsou to všechno vyprázdněné osoby, žádné city a emoce. V jejich pohledech jsem neviděla žádnou lítost nebo omluvu. Jim šlo zjevně jen o peníze a co na tom, že nám zabili děti,“ řekla Kušnírová.