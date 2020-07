Zabiják z Halle se při zhlédnutí videa z místa masakru rozesmál

„Musel jsem se usmívat na jednu nebo dvě věci, hloupé vtipy, nic víc,“ vysvětloval Balliet později svou reakci. Stejně jako na začátku soudního jednání, také druhý den přelíčení se Balliet objevil u soudu v dobré náladě. Během přestávek chatuje se svými přívrženci, šklebí se na žalobce nebo pohledy bloudí v jejich řadách. Skutečnost, že by mohl strávit zbytek života za mřížemi, ho nevzrušuje.

Balliet zaútočil na syngogu v Halle loni 9. října v den nejdůležitějšího židovského svátku Jom kipur (Den smíření). V synagoze se v tu chvíli nacházelo kolem 50 lidí. Střelné zbraně a výbušniny si připravil doma. Do synagogy se mu nepodařilo dostat a zbraně mu několikrát selhaly, právě to zřejmě zachránilo mnohým lidem život. Podle prokuratury chtěl postřílet co nejvíce z přítomných 52 lidí.