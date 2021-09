Zabiják chtěl být vojákem. Jako otec

„Během posledních tří let opakovaně tvrdil, že si po dosažení 18 let koupí zbraň. Proč, to neříkal. Byla jsem kategoricky proti,“ tvrdila žena. Téma prý často probíral s otcem, který námitky neměl. S rodinou nežil, Bekmansurovová se s ním rozvedla v roce 2009 a přestěhovala se. Timur Bekmansurov tak několik let žil u babičky.

Média v pondělí citovala i střelcova otce, který uvedl, že je z činu svého syna „v šoku“.