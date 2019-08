Za vraždou Gruzínce v Berlíně mohly stát ruské tajné služby

Ruské tajné služby mohly stát za páteční vraždou Gruzínce v Berlíně, které zastřelil dvěma ranami do hlavy cyklista. Je to jedna z vyšetřovacích verzí, napsal německý časopis Der Spiegel. Oběť totiž měla blízko ke gruzínským tajným službám a už v minulosti se někdo pokoušel o její život. Další, i když méně pravděpodobnou vyšetřovací verzí je to, že vražda souvisí s organizovaným zločinem.