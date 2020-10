Za obří únik ropy v Norilsku uložil soud starostovi veřejně prospěšné práce

Stát bude Achmetčinovi strhávat 15 procent jeho platu. Podle agentury Interfax je květnový únik ropných produktů nejzávažnější katastrofou svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 tisíc tun ropy.

Server The Moscow Times dříve psal, že jde zároveň o největší katastrofu tohoto typu v Arktidě, Norilsk totiž leží několik stovek kilometrů za polárním kruhem.

Většina ropy se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja a jejích přítoků, část se vsákla do půdy. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, bohatého na ryby. Gubernátor Krasnojarského kraje, v němž Norilsk leží, a ministr pro mimořádné události Jevgenij Ziničev uvedli, že zpráva o úniku byla zveřejněná s dvoudenním zpožděním.