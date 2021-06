Za facku Macronovi hrozí muži 18 měsíců. Vyzval bych prezidenta na souboj za úsvitu, tvrdil u soudu

Osmnáctiměsíční trest žádá prokuratura pro 28letého Francouze Damiena Tarela, který dal v pondělí prezidentu Emmanuelu Macronovi na setkání s veřejností facku, uvedla televize BFM TV. Po dobu pěti let by obviněný navíc neměl držet zbraně a neměl by mít právo volit.