Z Řecka až na britský královský dvůr. Taková byla životní pouť prince Philipa

Jeho neslyšící matce Alici z Battenbergu byla později diagnostikována maniodepresivní porucha, jeho otec Ondřej (syn řeckého krále Jiřího I.) se o něj příliš nezajímal. A tak své dětství strávil u svých sester provdaných v Německu, kde od roku 1933 studoval. Kvůli stále vzrůstající moci nacistů ovšem odešel v roce 1936 studovat do Skotska.

Během druhé světové války sloužil v královském námořnictvu, kde si vydobyl hodnost poručíka. Tou dobou si už dopisoval se svou vzdálenou sestřenicí Alžbětou, dcerou krále Jiřího VI., která se do něj naprosto zamilovala. Jako poručík Philip Mountbatten se s ní v roce 1947 oženil.

Philip často špatně snášel, že se pozornost upírá především na královnu a on sám je poněkud upozaďován. Tuto roli ale nakonec přijal včetně toho, že jeho děti nesou z výnosu Churchillovy vlády a přání Alžbětiny rodiny příjmení Windsor.

Díky svému přímému vystupování si získal pověst muže, který nejdřív mluví a teprve potom přemýšlí. „Házíte na sebe stále oštěpy?“ zeptal se na příklad rozverně při setkání s domorodým australským podnikatelem v roce 2002. O rok později se setkal s prezidentem Nigérie, který byl oblečen v národním kroji. „Vypadáte jako byste se chystal do postele,“pronesl dobromyslně princ a způsobil tak řadu vrásek britským diplomatům. Třináctiletého chlapce, který před princem projevil přání stát se jednou astronautem zase uzemnil slovy: „Ty do vesmíru nepoletíš. Jsi moc tlustý, nevejdeš se do rakety.“