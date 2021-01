WHO: Rychlé šíření zmutovaného koronaviru v Evropě je alarmující

Bez zpřísnění kontrol, které by zpomalily šíření, by podle něj mohla mít epidemie ještě tvrdší dopad na už tak hodně zatížené zdravotní systémy. „To je alarmující situace. Během krátké doby potřebujeme udělat více, než jsme udělali, a zesílit zdravotní a sociální opatření, abychom se ujistili, že můžeme zploštit strmě stoupající křivku (nákaz) v některých zemích,“ poznamenal Kluge.

Návrhy odložit druhou dávku vyvolaly ostré diskuse mezi vědci, protože zástupci firem Pfizer a BioNTech, která vyrábí první schválenou vakcínu, varovali, že není žádný důkaz, že by jejich očkovací látka chránila i v případě, kdy by se druhá dávka podala po více než 21 dnech. To se nikdy nezkoumalo.

A už vůbec se netestovala možnost, že by se jako první dávala jedna vakcína, třeba ta od Pfizeru/BioNTechu, a poté druhá oxfordská od AstraZeneky. O tom britská Společná komise pro očkování, která přišla s ideou odložení druhé dávky kvůli nedostatku očkovací látky, řekla, že se to může udělat jen ve výjimečných případech - třeba tehdy, když nebude k dispozici stejná látka, jako byla podána poprvé.

Britská společnost imunologů tvrdí, že odklad na osm nebo devět týdnů by neměl vytvářet velký rozdíl. WHO pak uvádí že odstup by neměl být delší než šest týdnů. Jít i za tuto hranici zvažují Kanada a Německo, Dánsko uvedlo, že potvrdí šestitýdenní odstup, USA to vyloučily. V Česku se dodržuje 21 dní.