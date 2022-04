Vytočená SPD: Schröder je ostudou Německa, vyhoďte ho

Gerhard Schröder poškozuje nejen sociální demokracii, ale také mezinárodní pověst Německa. SPD se ho musí okamžitě zbavit, volají mnozí členové německé sociální demokracie (SPD) poté, co vyšel Schröderův rozhovor pro The New York Times. V něm bývalý německý kancléř prohlásil, že tvrdé sankce uvalené západními státy na Rusko nejsou dlouhodobě udržitelné.