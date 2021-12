Všude špína a plíseň. Češku nemile překvapil hotel v Egyptě

„To nebyla dovolená. To bylo za trest. V životě jsem se tolik netěšila domů. Chtěli jsme odletět hned, jak jsme to tam viděli. Když se nás delegát ptal, co může udělat, říkala jsem mu, ať sežene letenky, že chceme hned pryč. Že se sedmiletou dcerou v takový čuňárně nebudu. On ale odpověděl, že to nejde,” uvedla pro Novinky své první dojmy ze zájezdu do letoviska Šarm aš-Šajch v Egyptě Suchopárová.