Vraždu Kuciaka jsem neobjednal, neohrožoval mě, hájil se Kočner u soudu

„Pan Kuciak o mně psal méně než jiní. Například v jednom z jeho textů je o mně devět řádek, co je osm procent celého článku,“ tvrdil Kočner. „Nepřinesl o mně nic nového, jen to, co už zveřejnil někdo jiný. Pan Kuciak mně vůbec nijak neohrožoval, vůbec ne,“ dodal.