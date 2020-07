Volební kampaň v Polsku posílila homofobii

Olej do ohně přilil Andrzej Duda, současná hlava státu a kandidát vládního Práva a spravedlnost (PiS), když prohlásil, že sexuální menšiny „nejsou normální lidé“. „Díky tomuto postoji

někteří voliči nabrali vítr do plachet,“ upozornil portál Onet.pl.

„Je třeba jim zlámat vaz, anebo rovnou rozstřílet. Už dávno bylo třeba v Majdanku (bývalém nacistickém koncentračním táboře na území Polska – pozn. Práva) otevřít pro tyto zvrhlíky krematorium,“ odpověděli dva muži z obce Godzi­szow v Lublinském vojvodství na otázku reportéra webu, co si myslí o sexuálních menšinách v Polsku. Právě v Godziszowě při prvním kole Duda triumfoval s rekordními 86 procenty voličské podpory.

Na dotaz, co si myslí o Rafalovi Trzaskowském, primáto­rovi Varšavy a kandidátovi liberální opoziční Občanské platformy (PO), který se v minulosti několikrát zastal gayů, lesbiček a dalších „duhových“ menšin a který spolu s Dudou postoupil do druhého kola, muži uvedli, že „je to dobytek a že pro takové nikdy hlasovat nebudou“. Slovo dobytek je jediné publikovatelné z dalších vulgárních výrazů, jimiž Dudova protihráče častovali. Trzaskowski tam získal v prvním kole na sotva 1,7 procenta hlasů.