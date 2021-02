Vítr nestačí. Švédsko řeší, kde brát elektřinu. Opozice žádá návrat k jádru

„Je to naprosto nezbytné, protože vidíme, že v budoucnu budeme potřebovat víc elektřiny, nikoliv méně,“ cituje Buschovou server švédské veřejnoprávní televize SVT.

Švédská televize minulý týden přišla s nápadem, že by mohla veřejnost ulevit přetížené energetické soustavě menší spotřebou. Například tak, že přestane luxovat. Nápad ale vyvolal spíš posměch a vehnal vítr do plachet kritikům.

„Dnes (v sobotu) ráno dosáhla cena elektřiny 200 eur (přes 5150 korun) za megawatthodinu, normálně začíná na asi 30 eurech (necelých 800 korunách),“ upozornil minulý týden švédský server Samnytt. Některé továrny přerušily výrobu, přesto to nestačí. Stabilita přenosové soustavy zůstává ohrožena a diskuze je vyhrocená.

Buď jak buď – na jihu Švédska teď chybí elektřina, kterou do prosince dodával jaderný reaktor Ringhals 1. A severská země výpadek nenahrazuje zelenou energií, jak slibovala a zamýšlela, ale fosilní elektřinou z Německa a Polska. To je v rozporu s plánem vlády sociálních demokratů a zelených do roku 2040 získávat energii čistě z obnovitelných zdrojů, upozornila švédská mutace serveru Local.