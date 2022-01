Vědec z Oxfordu pro Novinky: Rychlotest z krve odhalí rakovinu i metastáze

Vědci z Oxfordské univerzity se zkraje roku pochlubili slibným vynálezem: vyvinuli krevní test, který dokáže rychle a levně odhalit rakovinu v organismu i to, jestli už metastázuje. Na trhu by měl být do pěti let, řekl Novinkám onkolog James Larkin, který studii vedl.