Ve Francii začne ubývat obyvatel od roku 2044, odhaduje statistický úřad

Úřad odhaduje, že počet narozených dětí bude převyšovat počet zemřelých do roku 2035, poté bude populace růst díky migraci. Vrcholu by měla dosáhnout v roce 2044, kdy má ve Francii žít 69,3 milionu obyvatel. Poté však jejich počet začne podle odhadů klesat.

V roce 2070 by ve Francii mělo žít přes 68 milionů obyvatel. To je sice vyšší počet než současných více než 67 milionů, věkové složení populace bude však odlišné. Podle úřadu přibude pět milionů seniorů starších 75 let a ubyde pět milionů lidí mladších 60 let.