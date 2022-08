Válka na Ukrajině je ve strategickém patu

„Co vidíme, je strategický pat,“ řekl Arestovyč, když hodnotil vývoj situace na frontě za poslední měsíc. Dokumentoval to srovnáním průběhu frontové linie z 10. července a 15. srpna. „Nedošlo ke strategickým změnám, ne že by tu nebyly pohyby, ale jsou to mikroskopické pohyby. Za měsíc a pět dní nic. Prostě nic.”