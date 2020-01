V Rusku umrzl sedmiměsíční chlapec v kočárku na balkoně

Žena dala v pondělí během dne batole do kočárku a nechala ho stát na balkoně bytu, aby bylo dítě na čerstvém vzduchu a lépe spalo. V oblasti ovšem panují mrazy. Během dne tam rtuť teploměru klesla na –20 stupňů Celsia.

Když po pěti hodinách vzala kočárek zpět do bytu, dítě už nežilo. Chlapec zemřel na podchlazení.

V případě, že je mráz pod minus pět stupňů Celsia, lékaři doporučují, aby se s novorozenci nechodilo ven, se staršími dětmi by se nemělo chodit do mrazu pod –10 stupňů Celsia. Při teplotách pod bodem mrazu by malé děti neměly být venku déle než hodinu v kuse.