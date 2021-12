V Rakousku končí plošný lockdown

Vídeňské restaurace a hotely se očkovaným/uzdraveným otevřou až o týden později, 20. prosince. Nadále zavřené zůstanou noční podniky. Horní Rakousko prodlouží lockdown pro všechny do 17. prosince.

Naopak na Slovensku byl zákaz vycházení prodloužen do 9. ledna, s postupným uvolňováním pro očkované a uzdravené.

Švýcarská vláda zvažuje kvůli rostoucímu počtu případů koronavirové infekce a hrozícímu přetížení zdravotního systému nová omezení. Lidé bez očkování by například nesměli do mnoha vnitřních prostor a nepomohl by jim ani negativní test na koronavirus SARS-CoV-2.