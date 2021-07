V Německu se už nebudou řídit především počtem nakažených za sedm dní

Institut Roberta Kocha uvedl minulý týden, že by se země měla zaměřit na to, aby dosáhla proočkování 85 procent lidí ve věku 12 - 59 let a devadesáti procent lidí nad 60 let, aby zabránila tomu, že by indická varianta delta vedla na podzim k návratu epidemie koronaviru.