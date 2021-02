V Německu odsoudili syrského azylanta. Jako člen tajné služby mučil lidi

Haríb dostal na podzim 2011 nejméně třicet lidí zadržených v Dúmě do damašské věznice Al-Chatíb, smutně proslulé mučením a přezdívané peklo na zemi.

Haríbovi advokáti postavili obhajobu na tom, že se bál trestu za odepření poslušnosti, pokud by rozkazy nesplnil. Zmínili, že už v roce 2011 přešel na stranu opozice a v roce 2013 utekl ze Sýrie. Do Německa přišel v roce 2019. Obhajoba také zdůraznila jeho ochotu svědčit proti druhému obviněnému – Raslanovi. Ten je podezřelý, že byl v letech 2011 a 2012 zapojen do mučení nejméně 4000 lidí. Je stíhán za 58 vražd a za znásilnění a sexuální útok. Patřil mezi vysoce postavené důstojníky v damašské věznici Al-Chatíb.