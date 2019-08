V Německu odchytili kobru, po které pátrali od neděle

V případě uštknutí může u citlivých lidí kvůli silné alergické reakci nastat smrt do několika minut, v běžných případech člověk umírá zhruba po 24 hodinách.

Úřady z obav o bezpečnost evakuovaly asi 30 obyvatel domu, kam se v pátek lidé už mohli vrátit. Do sklepa a na půdu byl však vstup zakázán. Město se domnívá, že had uprchl nájemníkovi, který chová dalších asi 20 exotických plazů. Dotyčný to popřel, úřady mu přesto chov hadů zakázaly.