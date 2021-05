V Liverpoolu se konal koncert bez roušek a omezení, přišlo pět tisíc lidí

Návštěvníci byli vyzváni, aby si v den koncertu udělali další citlivější PCR test a druhý PCR test podstoupili opět v pátek. Ten je klíčový pro to, aby se ukázalo, jak moc se na podobných akcích nákaza šíří. Experti s notýsky také sledovali, jak se lidé v areálu pohybovali a setkávali, i to, co a jak konzumovali, sledovali fronty u stánků i před mobilními toaletami.